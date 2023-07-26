«Сокол» пополнился защитником из тульского «Арсенала»

Защитник Илья Сериков перешёл из тульского «Арсенала» в «Сокол», сообщает официальный сайт саратовского клуба.
28-летний игрок уже выступал за волжан во Второй лиге в 2018–2019 годах. В 49 матчах первенства России в составе «Сокола» Сериков забил шесть голов. Также он провёл за саратовцев один матч в Кубке страны, где также отметился голом.
В прошлом сезоне Сериков сыграл 25 встреч за «Арсенал» в Первой лиге, а дебютировал он на этом уровне ещё в 2015 году в составе «Шинника». Также защитник выступал за костромской «Спартак», «Динамо» из Санкт-Петербурга, «Чайку», «Тверь» и «Арсенал-2».
После двух туров нового сезона Первой лиги «Сокол» занимает 11 место, на счету команды три очка. В следующем матче саратовцы дома примут «СКА-Хабаровск» 29 июля. Начало в 18:00 мск.
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