Министр спорта Австралии — о ЖЧМ: спящий гигант проснулся, теперь мы — футбольная страна
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Министр спорта Австралии Аника Уэллс рассказала, как чемпионат мира по футболу среди женщин – 2023 повлиял на её страну.
«Несмотря на то что это почти конец чемпионата мира среди женщин, это только начало новой эры для спорта в Австралии. Спящий гигант проснулся. В Австралии этот чемпионат мира по футболу среди женщин изменил не просто женский футбол, он изменил женский спорт. Австралия теперь футбольная страна», – приводит слова Уэллс официальный сайт ФИФА.
Женский чемпионат мира проходит в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. В турнире приняли участие 32 сборные. Напомним, в финале ЖЧМ-2023 сыграют национальные команды Испании и Англии. Матч пройдёт 20 августа и начнётся в 13:00 мск.
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