Министр спорта Австралии — о ЖЧМ: спящий гигант проснулся, теперь мы — футбольная страна

Министр спорта Австралии Аника Уэллс рассказала, как чемпионат мира по футболу среди женщин – 2023 повлиял на её страну.

«Несмотря на то что это почти конец чемпионата мира среди женщин, это только начало новой эры для спорта в Австралии. Спящий гигант проснулся. В Австралии этот чемпионат мира по футболу среди женщин изменил не просто женский футбол, он изменил женский спорт. Австралия теперь футбольная страна», – приводит слова Уэллс официальный сайт ФИФА.

Женский чемпионат мира проходит в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. В турнире приняли участие 32 сборные. Напомним, в финале ЖЧМ-2023 сыграют национальные команды Испании и Англии. Матч пройдёт 20 августа и начнётся в 13:00 мск.