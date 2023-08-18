Глава ФИФА – о ЖЧМ: 2 млн на трибунах, 2 млрд во всём мире. Лучший, величайший, крупнейший

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на втором женском футбольном конгрессе, который проходил в Сиднее (Австралия), и подвёл промежуточные итоги чемпионата мира по футболу среди женщин – 2023, назвав их впечатляющими.

«Этот женский чемпионат мира был поистине преобразовательным. В принимающих странах у нас было почти 2 млн зрителей на трибунах и два млрд зрителей во всём мире. Просто лучший, величайший и крупнейший турнир в истории женского футбола», — приводит слова Инфанитно официальный сайт ФИФА.

Женский чемпионат мира проходит в Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа. В турнире приняли участие 32 сборные.

Напомним, в финале ЖЧМ-2023 сыграют национальные команды Испании и Англии. Матч пройдёт 20 августа и начнётся в 12:50 мск.