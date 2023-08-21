Федун: за исключением Бонгонда, ни один трансфер «Спартак» не усилил

Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу трансферной кампании красно-белых.

«Когда меня спрашивали после третьей игры, я говорил, что надо подождать встречи с «Зенитом». Я оказался прав. Пока одних амбиций не хватает. В первую очередь необходимо стабилизировать состав, понять, на каких игроков можно опираться. За исключением Бонгонда, ни один трансфер команду не усилил. Более того, перебор игроков может вызвать напряжение, что тоже не пойдёт на пользу», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

В воскресенье, 20 августа, состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом». Победу одержали гости со счётом 3:1. Единственный гол в составе москвичей забил Александр Соболев.