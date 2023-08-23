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Лотар Маттеус сообщил об ухудшении здоровья Франца Беккенбуэра

Лотар Маттеус сообщил об ухудшении здоровья Франца Беккенбуэра
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Бывший игрок сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус заявил, что у экс-защитника немецкой национальной команды Франца Беккенбауэра ухудшилось самочувствие.

«Давайте пожелаем ему максимального здоровья, чтобы вернулся прежний Франц, полный энергии. Он сам всегда говорил, что здоровье превыше всего, но сейчас ему его не хватает. Францу плохо. Будем надеяться на лучшее», — приводит слова Маттеуса ITASportPress.

Франц Беккенбауэр — трёхкратный победитель Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель Золотого мяча, пятикратный чемпион Германии, чемпион Европы 1972 года, чемпион мира 1974 года. В роли главного тренера Беккенбауэр становился обладателем Кубка УЕФА, чемпионом Франции, чемпионом Германии, а также чемпионом мира 1990 года.

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