Маттеус заявил, что немцам было тяжело на ЧМ в России и Катаре из-за обстановки

Известный немецкий футбольный функционер Лотар Маттеус заявил, что сборной Германии было тяжело на чемпионатах мира в России и Катаре из-за обстановки вокруг. По его словам, немцы находились в «прериях», где даже не было мест, чтобы выпить кофе и просто прогуляться по улице.

«Несколько слов о вылете женской сборной Германии с чемпионата мира в Австралии и Новой Зеландии: я вижу определённые параллели с мужской национальной командой. Обе сборные выбыли из турнира похожим образом. Немецкие футболистки заслуженно вылетели, хотя чисто визуально команда превосходила Южную Корею, но не смогла превратить свои моменты в голы. У мужской сборной в Катаре результат параллельной игры оказался не тот, что нужно.

Четвертьфиналы ЧМ в Австралии получаются такими же необычными, как и в России и в Катаре. Не думаю, что на следующих чемпионатах мира сборные будут изолированы где-то в прериях. Ведь даже на важном турнире хочется выбираться из отеля. Не обязательно выполнять все прихоти команды, но футболисты вряд ли хотят тусоваться друг с другом напролёт целыми неделями. Они также хотят выйти на улицу и выпить кофе, например.

На женском ЧМ произошёл казус с планированием обратной поездки. В целом, это очень разочаровывающий турнир. Теперь нам нужно проанализировать ошибки. Но, по крайней мере, наша женская сборная могла сфокусироваться на спорте. Мужской команде было сложнее, ведь футболисты столкнулись с другими вещами до, во время и после чемпионатов мира [в РФ и Катаре]», — написал Маттеус в своей колонке на Sky Sport Germany.