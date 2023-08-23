Олег Кононов: не думаю, что «Зенит» отдаст чемпионство

Бывший главный тренер «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал победу «Зенита» над красно-белыми (3:1) в матче 5-го тура РПЛ и предсказал, что чемпионский титул выиграют сине-бело-голубые.

«Сможет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Думаю, может. Всё зависит от тренерского штаба, игроков. У «Спартака» очень хорошая атака. Немного есть проблемы в обороне — не только в линии защиты, а у всей команды. Но, думаю, тренерский штаб об этом знает — и работает над этим. «Спартак» будет претендовать на самые высокие места. Нацеливаться на тройку-двойку, а может, и на первое место. Здесь только целенаправленная работа каждый день поможет.

Состав у команды очень сильный — даже те наши ребята, которые сидят на замене, очень перспективные. Всё впереди — этот чемпионат будет очень интересным. Фаворит — «Зенит»? При всём том, что «Зенит» не очень хорошо стартовал, там есть глубина состава, опыт игроков и их квалификация. Я не думаю, что «Зенит» может отдать чемпионство. Но, по крайней мере, в этом году ему составят достаточно серьёзную конкуренцию», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».