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Бояринцев: не чувствуется особой разницы между «Шинником» и «Химками» с «Торпедо»

Бояринцев: не чувствуется особой разницы между «Шинником» и «Химками» с «Торпедо»
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Футбольный клуб «Сокол» на старте чемпионата сыграл с лидерами Мелбет Первой лиги — «Родиной», «Химками», «Торпедо» и СКА. Главный тренер саратовцев Денис Бояринцев высказался об уровне этих команд.

«Каждая команда сильна по-своему. Но их объединяет одно — хороший подбор игроков для ФНЛ. А по игре они все разные. Хабаровск более комбинационный, «Химки» агрессивные, «Торпедо» — по именам сильная команда, но они только нащупывают свою игру. Наверняка, эти команды — основные претенденты на победу. Плюс, «Алания» и «Акрон». Но если их всех сравнивать, предпочтительнее всех — СКА. Именно по содержанию игры.

Сильно ли поменялись «Химки» и «Торпедо» по сравнению с предыдущим годом? Да, были определённые пертурбации. Команды новые, у всех короткий летний период на подготовку. Чемпионат только разгоняется, а подбор игроков у них серьезный. Надо только найти свою игру. Но особой разницы пока не чувствуется между тем же старожилом лиги «Шинником», например, и «Химками» с «Торпедо», — приводит слова Бояринцева «КП Спорт».

После шести проведённых матчей «Сокол» делит первое место с «Акроном» и «Аланией». В активе клубов по 13 очков.

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