Бояринцев высказался о поражении «Спартака» в матче с «Зенитом» в РПЛ

Главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Первые туры были интересными. Команда преобразилась в атаке, и результат был положительный. Смотрелись мобильно, интересно, новые взаимодействия появились. Но поражение с «Уралом» досадное. Возможно, спартаковцы его не заслуживали. Но смутили большие перестановки после того поражения. Наверное, когда команда выигрывает пять игр подряд, после одного поражения не стоит делать такие большие ротации. Опять же — на все воля тренера. Абаскаль работает не первый год.

С «Зенитом» была неплохая игра, но клуб из Санкт-Петербурга выглядел предпочтительнее. В индивидуальном мастерстве — тоже. Конечно, удивила большая ротация в команде», — приводит слова Бояринцева КП Спорт.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.