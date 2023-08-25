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Бонгонда — об игре за «Сельту»: Карпина не помню, а Мостовой — большая фигура для клуба

Бонгонда — об игре за «Сельту»: Карпина не помню, а Мостовой — большая фигура для клуба
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Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда поделился воспоминаниями о периоде своей игры за «Сельту», признавшись, что не помнит фамилии бывшего полузащитника испанского клуба Валерия Карпина. Также конголезец признался, что знает, что за команду играл другой российский хавбек Александр Мостовой.

«Часто ли слышал о российских легендах 90-х — Карпине и Мостовом, когда играл за «Сельту»? Первую фамилию не помню, а вот о Мостовом знаю. Это большая фигура для клуба. Если не ошибаюсь, он довольно часто бывал на наших матчах», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

Карпин играл за «Сельту» с 1997 по 2002 год. Сейчас он возглавляет «Ростов» и сборную России. Мостовой выступал в составе этого испанского клуба с 1996 по 2004 год.

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