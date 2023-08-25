Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бонгонда рассказал, какой экс-игрок «Спартака» повлиял на его переход в клуб

Бонгонда рассказал, какой экс-игрок «Спартака» повлиял на его переход в клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что на его решение перейти в клуб повлиял бывший полузащитник красно-белых Максимилиано Кофрие, который хорошо отозвался о команде. Также конголезец заявил, что его семья поддержала его выбор при переезде в Россию.

«Макс Кофрие, против которого играл в Бельгии. Пока я был в сборной, мы общались, я расспрашивал его о жизни в России и «Спартаке». И он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь.

Легко ли моя семья поддержала моё решение? Семья доверяет мне. Конечно, сначала задавали вопросы о политике. Но в итоге мой выбор поддержали. Родные уже успели навестить меня в Москве», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

27-летний Бонгонда перешёл в «Спартак» этим летом из испанского «Кадиса».

Материалы по теме
«О России говорят в негативных красках». Бонгонда — о раздумьях перед «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android