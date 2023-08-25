Бонгонда рассказал, какой экс-игрок «Спартака» повлиял на его переход в клуб

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что на его решение перейти в клуб повлиял бывший полузащитник красно-белых Максимилиано Кофрие, который хорошо отозвался о команде. Также конголезец заявил, что его семья поддержала его выбор при переезде в Россию.
«Макс Кофрие, против которого играл в Бельгии. Пока я был в сборной, мы общались, я расспрашивал его о жизни в России и «Спартаке». И он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь.
Легко ли моя семья поддержала моё решение? Семья доверяет мне. Конечно, сначала задавали вопросы о политике. Но в итоге мой выбор поддержали. Родные уже успели навестить меня в Москве», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».
27-летний Бонгонда перешёл в «Спартак» этим летом из испанского «Кадиса».
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