Бонгонда рассказал, какой экс-игрок «Спартака» повлиял на его переход в клуб

Нападающий московского «Спартака» Тео Бонгонда рассказал, что на его решение перейти в клуб повлиял бывший полузащитник красно-белых Максимилиано Кофрие, который хорошо отозвался о команде. Также конголезец заявил, что его семья поддержала его выбор при переезде в Россию.

«Макс Кофрие, против которого играл в Бельгии. Пока я был в сборной, мы общались, я расспрашивал его о жизни в России и «Спартаке». И он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь.

Легко ли моя семья поддержала моё решение? Семья доверяет мне. Конечно, сначала задавали вопросы о политике. Но в итоге мой выбор поддержали. Родные уже успели навестить меня в Москве», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

27-летний Бонгонда перешёл в «Спартак» этим летом из испанского «Кадиса».