«На поле были коровьи лепёшки». Мостовой поделился воспоминаниями о периоде в «Сельте»

Известный экс-футболист Александр Мостовой поделился воспоминаниями о периоде выступлений за испанскую «Сельту». По словам россиянина, в клубе из Виго не было нормальных условий для тренировок, что его не устраивало.

«Я вскипел, наверное, спустя два месяца. Как только подписал контракт, команда уехала куда-то на сборы, кажется, в Швейцарию. Там тренировались, готовились. Когда вернулись, столкнулся с проблемами. Вроде бы всё здорово — погода, океан, шикарный вид. Но приезжаешь на тренировку и видишь какой-то барак и поле с лепёшками из-под коров. Что это такое? Спрашиваю: у вас это временно, какая-то база нормальная есть? Нет, здесь и тренируемся.

Бежишь с тренировки в душ — два-три человека помылись, и всё — горячая вода закончилась. Очень много смешных историй. И конфликтов. Ну и результаты. Проиграли 0:3, а вся команда песни поёт. Вы что делаете? Нам задницу начистили, а вы радуетесь? Я же не привык так, а у них всё нормально (смеётся).

Первые полгода у меня чуть ли не ломки происходили, конфликты со всеми, потому что правду говорил, не хотел с ними песни по случаю поражений петь. А они говорят, что 0:3 — это нормально. И потихоньку мы это всё ломали, строили-строили и через год построили. Когда уже Карпин пришёл, то начали вдвоём крутить, вертеть. Потом образовалась сумасшедшая команда: Мазиньо, Макелеле, Мичел Сальгадо», — приводит слова Александра Мостового «Спорт уик-энд».