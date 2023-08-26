Сергей Ташуев поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Ахматом»

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прогнозирует бескомпромиссную борьбу в матче грозненского клуба со «Спартаком».
«Сейчас любая команда способна обыграть любую: вчерашний матч «Факел» — «Краснодар» показал это. Там игра была практически равная.
«Ахмат» сейчас хорошо подготовлен. Игра с «Оренбургом» показала, что появились ресурсы и замены — команде сразу стало легче. Думаю, игра будет боевая. Не знаю, в каком режиме команда работала эту неделю. Возможно, что-то изменится, но футболисты будут настроены на матч.
Не думаю, что у «Спартака» есть спад. Пока баланс обороны и атаки — это 60% атаки и 40% обороны. С «Зенитом» Абаскаль сам проиграл матч. Если Абаскаль правильно выстроит баланс на предстоящую игру, то «Ахмату» будет тяжело», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, сегодня, 26 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. Игра начнётся в 19:30 мск.
- 26 августа 2023
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