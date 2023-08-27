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Андрей Фёдоров: удаление игрока «Динамо» сыграло с «Рубином» злую шутку

Андрей Фёдоров: удаление игрока «Динамо» сыграло с «Рубином» злую шутку
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Бывший капитан «Рубина» Андрей Фёдоров прокомментировал итоги матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и казанским «Рубином», который завершился вничью – 2:2.

«Я считаю, справедливый (результат. – Прим. «Чемпионата»). Удаление где-то сыграло злую шутку с «Рубином». Да, пусть они оборонялись до удаления, но играли строже. Понятно, что голы сумасшедшие, такое тоже бывает, но результат по игре. Обидно было бы, если бы «Рубин» или «Динамо» проиграли», – приводит слова Фёдорова Metaratings.

Напомним, «Рубин» после шести проведённых туров в РПЛ занимает 13-е место с шестью набранными очками. Команда победила «Крылья Советов» со счётом 2:1, сыграла вничью с «Локомотивом» (2:2), «Оренбургом» (1:1) и «Динамо» (2:2), а также уступила «Спартаку» (1:4) и «Ростову» (0:3).

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