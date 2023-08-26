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«Рубин» — «Динамо» 2:2, результат матча 6-го тура РПЛ 26 августа 2023 года

«Рубин» спас ничью на 90+5-й минуте матча с «Динамо»
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Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московское «Динамо». Матч закончился вничью — 2:2.

В концовке первого тайма Мирлинд Даку вывел «Рубин» вперёд, реализовав пенальти. На 54-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после второй жёлтой карточки Николаса Маричала. На 60-й минуте Денис Макаров сравнял счёт, пробив с лёта из-за пределов штрафной. На 74-й минуте Дмитрий Скопинцев обвёл двоих игроков соперника и забил дальним ударом. На пятой компенсированной минуте Джоэль Фамейе сравнял счёт.

По итогам шести туров чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Динамо» располагается на четвёртой строчке Российской Премьер-Лиги с 11 заработанными очками.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
26 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Даку – 45+1'     1:1 Макаров – 59'     1:2 Скопинцев – 74'     2:2 Фамейе – 90+5'    
Удаления: нет / Маричал Перез – 56'
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