«Рубин» спас ничью на 90+5-й минуте матча с «Динамо»

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» принимал московское «Динамо». Матч закончился вничью — 2:2.

В концовке первого тайма Мирлинд Даку вывел «Рубин» вперёд, реализовав пенальти. На 54-й минуте «Динамо» осталось в меньшинстве после второй жёлтой карточки Николаса Маричала. На 60-й минуте Денис Макаров сравнял счёт, пробив с лёта из-за пределов штрафной. На 74-й минуте Дмитрий Скопинцев обвёл двоих игроков соперника и забил дальним ударом. На пятой компенсированной минуте Джоэль Фамейе сравнял счёт.

По итогам шести туров чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. «Динамо» располагается на четвёртой строчке Российской Премьер-Лиги с 11 заработанными очками.