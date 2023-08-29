Вратарь «Тобола» Коновалов: мы находимся в ожидании и надежде, что нам дадут визы в Чехию

Голкипер «Тобола» Иван Коновалов отреагировал на невыдачу чешской визы для въезда в страну перед ответным матчем плей-офф Лиги конференций с «Викторией Пльзень».
«Клуб делает всё возможное чтобы нам (четырём игрокам и тренеру) дали визы. Подключили и уполномоченные органы УЕФА, которые тоже пытаются нам помочь. Большая благодарность руководителям клуба: Алимжану Калдиярову, Санжару Сеитказинову и Андрею Канчельскису, что пытаются найти выход из сложной ситуации. Мы сейчас находимся в ожидании и надежде, что нам дадут визы и мы сможем принять участие в игре, помочь клубу выйти в групповой этап. Желание одно — выйти на поле и играть. Руководители клуба постоянно на связи со всеми органами и ищут выход», — приводит слова Коновалова Metaratings.
Напомним, ранее появилась информация, что Коновалову, защитнику Альберту Габараеву, хавбеку Павлу Забелину, форварду Павлу Кириенко и тренеру Евгению Кресику не дали разрешение на въезд в Чехию, где должна пройти игра Лиги конференций между «Тоболом» и «Викторией». Первый матч завершился победой чешской команды со счётом 2:1.
- 29 августа 2023
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