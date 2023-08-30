Чернов: играю только в Кубке, где «Спартак» не проигрывает. У Абаскаля будет головная боль
Поделиться
Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов высказался насчёт того, что получает мало игровой практики в текущем сезоне.
«Был ли разговор с Абаскалем, что я стал мало играть? Пока рано вести какие-то разговоры или диалоги. Я тренируюсь на максимум. Абаскаль это видит, хвалит на тренировках. Пока получается, что только в Кубке играю. Пока в Кубке не проигрываем. Думаю, что у Абаскаля будет головная боль — скажем так», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
К настоящему моменту 27-летний российский защитник провёл три матча за «Спартак» в этом сезоне — все в Фонбет Кубке России. В рамках Российской Премьер-Лиги Чернов на поле пока не появлялся, но попадал в заявку на игры.
Комментарии
- 30 августа 2023
-
15:50
-
15:47
-
15:31
-
15:22
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:53
-
14:49
-
14:36
-
14:33
-
14:30
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:43
-
13:43
-
13:42
-
13:40
-
13:39
-
13:35
-
13:15
-
13:08
-
13:04
-
13:03
-
13:00
-
12:39
-
12:32
-
12:30
-
12:20
-
12:10
Партнерский контент