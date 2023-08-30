Чернов: играю только в Кубке, где «Спартак» не проигрывает. У Абаскаля будет головная боль

Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов высказался насчёт того, что получает мало игровой практики в текущем сезоне.

«Был ли разговор с Абаскалем, что я стал мало играть? Пока рано вести какие-то разговоры или диалоги. Я тренируюсь на максимум. Абаскаль это видит, хвалит на тренировках. Пока получается, что только в Кубке играю. Пока в Кубке не проигрываем. Думаю, что у Абаскаля будет головная боль — скажем так», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

К настоящему моменту 27-летний российский защитник провёл три матча за «Спартак» в этом сезоне — все в Фонбет Кубке России. В рамках Российской Премьер-Лиги Чернов на поле пока не появлялся, но попадал в заявку на игры.