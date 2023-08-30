Никита Чернов: «Спартак» сделал результат матча с «Динамо» за первый тайм
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Защитник «Спартака» Никита Чернов подвёл итоги матча 3-го раунда группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:4).
«Настроение перед матчем с «Динамо» было желание выйти и доказать, что должны играть те ребята, которые не часто играют, а играют только в Кубке. Думаю, все видели, что и в игре с «Пари НН» у нас был хороший настрой и первый тайм. Во втором, конечно, чуть не получилось, но всё равно давили. Сейчас вышли уверенно и сделали результат за первый тайм», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» закончился победой красно-белых со счётом 4:1. Все четыре мяча команда Гильермо Абаскаля забила в первом тайме.
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