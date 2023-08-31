Дмитрий Хомуха: Сазонов — гражданин Грузии, поэтому он без проблем перешёл в «Торино»

Главный тренер ярославского «Шинника» Дмитрий Хомуха, ранее возглавлявший юношеские команды сборной России, прокомментировал трансфер Сабы Сазонова из «Динамо» в «Торино».
«Сазонов является гражданином Грузии, поэтому этот трансфер в «Торино» без проблем и при желании осуществился. Что касается российских футболистов, то сложности с их переходами в Европу будут оставаться.
Европейские клубы спокойно ведут переговоры с командами РПЛ? Просто не все занимают такую категоричную позицию, как англичане, немцы, французы. Некоторые страны готовы осуществлять трансферы из России, поэтому всё может быть», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».
Итальянский клуб официально объявил о переходе Сазонова. Контракт с футболистом подписан до лета 2027 года. 21-летний защитник является воспитанником «Зенита». За «Динамо» грузинский футболист выступал с июля 2021 года.
- 31 августа 2023
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