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Зинченко — о Мудрике: его предел — небо, невероятный уровень. Михаилу нужно время

Зинченко — о Мудрике: его предел — небо, невероятный уровень. Михаилу нужно время
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Защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался об игровом потенциале своего товарища по сборной Украины, вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«Насколько хорош может быть Мудрик? Небо – его предел. Его уровень невероятен.

Я знаю, что СМИ давят на него из-за ценника, но я много общался с ним – он пришёл из другой лиги, из чемпионата Украины.

Сегодня эта лига Украины, к сожалению, не на том уровне, какой была ещё 10 лет назад. И он сразу перешёл в «Челси». Вы хотите от него всего и сразу, но Михаилу нужно время!

Я не желаю ему удачи в играх с «Арсеналом», но его уровень… Уф!» – сказал Зинченко в интервью на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

В текущем сезоне Мудрик провёл два официальных матча за «Челси», в которых не отметился результативными действиями.

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