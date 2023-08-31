Зинченко — о Мудрике: его предел — небо, невероятный уровень. Михаилу нужно время

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался об игровом потенциале своего товарища по сборной Украины, вингера «Челси» Михаила Мудрика.
«Насколько хорош может быть Мудрик? Небо – его предел. Его уровень невероятен.
Я знаю, что СМИ давят на него из-за ценника, но я много общался с ним – он пришёл из другой лиги, из чемпионата Украины.
Сегодня эта лига Украины, к сожалению, не на том уровне, какой была ещё 10 лет назад. И он сразу перешёл в «Челси». Вы хотите от него всего и сразу, но Михаилу нужно время!
Я не желаю ему удачи в играх с «Арсеналом», но его уровень… Уф!» – сказал Зинченко в интервью на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.
В текущем сезоне Мудрик провёл два официальных матча за «Челси», в которых не отметился результативными действиями.
- 31 августа 2023
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