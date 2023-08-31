«Пари НН» объявил о расторжении контракта с Масоэро
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объявил о расторжении контракта между клубом и аргентинским защитником Лукасом Масоэро.
«Футбольный клуб «Пари НН» и футболист Лукас Габриэль Масоэро Маси приняли решение прекратить сотрудничество. Выражаю слова благодарности Лукасу за время, проведённое в команде, и желаю раскрыть свой потенциал в других клубах. Уверен, опыт, полученный Лукасом в «Пари НН», станет для него полезным и одним из самых незабываемых», — написал Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.
28-летний Масоэро перешёл в нижегородский клуб в 2021 году из болгарского клуба «Локомотив Пл». За это время защитник принял участие в 58 матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 900 тысяч.
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