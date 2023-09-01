Лунёв может сыграть за «Карабах» с «Байером» в Лиге Европы. Он перешёл оттуда летом

Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв получил возможность сыграть со своим бывшим клубом, леверкузенским «Байером», в первом же сезоне после ухода из немецкой команды.

По итогам жеребьёвки группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024 «Карабах» оказался в одной группе с «Байером», что означает, что команды проведут два матча друг с другом — по одному дома и в гостях. Таким образом, у Лунёва есть шанс сыграть против бывших одноклубников.

31-летний Лунёв играл за «Байер» с 2021 по 2023 год. За два года в составе леверкузенского клуба российский вратарь провёл лишь три официальных матча во всех турнирах.

В августе Лунёв подписал контракт с «Карабахом» на один сезон. В нынешнем чемпионате Азербайджана вратарь провёл один матч, в котором не пропустил ни одного мяча.