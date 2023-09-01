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Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024

Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024
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Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.

32 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены восемь групп по четыре команды в каждой.

Группа A
«Вест Хэм» (Англия)
«Олимпиакос» (Греция)
«Фрайбург» (Германия)
«Бачка Топола» (Сербия)

Группа B
«Аякс» (Нидерланды)
«Марсель» (Франция)
«Брайтон» (Англия)
АЕК (Греция)

Группа C
«Рейнджерс» (Шотландия)
«Бетис» (Испания)
«Спарта» (Чехия)
«Арис» (Кипр)

Группа D
«Аталанта» (Италия)
«Спортинг» (Португалия)
«Штурм» (Австрия)
«Ракув» (Польша)

Группа E
«Ливерпуль» (Англия)
ЛАСК (Австрия)
«Юнион» (Бельгия)
«Тулуза» (Франция)

Группа F
«Вильярреал» (Испания)
«Ренн» (Франция)
«Маккаби Хайфа» (Израиль)
«Панатинаикос» (Греция)

Группа G
«Рома» (Италия)
«Славия» (Чехия)
«Шериф» (Молдавия)
«Серветт» (Швейцария)

Группа H
«Байер» (Германия)
«Карабах» (Азербайджан)
«Мольде» (Норвегия)
«Хеккен» (Швеция)

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