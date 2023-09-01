Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/2024

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 1 сентября, в швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.

32 команды были разделены на четыре корзины, после чего путём жеребьёвки были определены восемь групп по четыре команды в каждой.

Группа A

«Вест Хэм» (Англия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Фрайбург» (Германия)

«Бачка Топола» (Сербия)

Группа B

«Аякс» (Нидерланды)

«Марсель» (Франция)

«Брайтон» (Англия)

АЕК (Греция)

Группа C

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Бетис» (Испания)

«Спарта» (Чехия)

«Арис» (Кипр)

Группа D

«Аталанта» (Италия)

«Спортинг» (Португалия)

«Штурм» (Австрия)

«Ракув» (Польша)

Группа E

«Ливерпуль» (Англия)

ЛАСК (Австрия)

«Юнион» (Бельгия)

«Тулуза» (Франция)

Группа F

«Вильярреал» (Испания)

«Ренн» (Франция)

«Маккаби Хайфа» (Израиль)

«Панатинаикос» (Греция)

Группа G

«Рома» (Италия)

«Славия» (Чехия)

«Шериф» (Молдавия)

«Серветт» (Швейцария)

Группа H

«Байер» (Германия)

«Карабах» (Азербайджан)

«Мольде» (Норвегия)

«Хеккен» (Швеция)