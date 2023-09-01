Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 4-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Сегодня, 1 сентября, стартует 4-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Нанта» и «Марселя». Остальные матчи пройдут 2 и 3 сентября.

Полное расписание матчей 4-го тура Лиги 1

1 сентября, пятница:

«Нант» — «Марсель» — 22:00 мск.

2 сентября, суббота:

«Брест» — «Ренн» — 18:00 мск;

«Монако» — «Ланс» — 22:00 мск.

3 сентября, воскресенье:

«Тулуза» — «Клермон» — 14:00 мск;

«Гавр» — «Лорьян» — 16:00 мск;

«Лилль» — «Монпелье» — 16:00 мск;

«Метц» — «Реймс» — 16:00 мск;

«Ницца» — «Страсбург» — 18:05 мск;

«Лион» — «ПСЖ» — 21:45 мск.

По итогам первых трёх туров «Монако» и «Марсель» имеют в своём активе по семь очков и возглавляют турнирную таблицу. На последнем месте идёт «Клермон» с нулём очков.

Напомним, действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен», который в сезоне-2023/2024 опередил на одно очко в турнирной таблице «Ланс». Бронзовые медали по итогам прошлого сезона завоевал «Марсель». «Монако», в составе которого играл Александр Головин, финишировал на шестом месте.