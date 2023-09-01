Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 4-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

Сегодня, 1 сентября, стартует 4-й тур французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Нанта» и «Марселя». Остальные матчи пройдут 2 и 3 сентября.
Полное расписание матчей 4-го тура Лиги 1
1 сентября, пятница:
«Нант» — «Марсель» — 22:00 мск.
2 сентября, суббота:
«Брест» — «Ренн» — 18:00 мск;
«Монако» — «Ланс» — 22:00 мск.
3 сентября, воскресенье:
«Тулуза» — «Клермон» — 14:00 мск;
«Гавр» — «Лорьян» — 16:00 мск;
«Лилль» — «Монпелье» — 16:00 мск;
«Метц» — «Реймс» — 16:00 мск;
«Ницца» — «Страсбург» — 18:05 мск;
«Лион» — «ПСЖ» — 21:45 мск.
По итогам первых трёх туров «Монако» и «Марсель» имеют в своём активе по семь очков и возглавляют турнирную таблицу. На последнем месте идёт «Клермон» с нулём очков.
Напомним, действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен», который в сезоне-2023/2024 опередил на одно очко в турнирной таблице «Ланс». Бронзовые медали по итогам прошлого сезона завоевал «Марсель». «Монако», в составе которого играл Александр Головин, финишировал на шестом месте.
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