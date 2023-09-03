Хави: Канселу очень универсален, он может помочь нам на любом фланге

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какие роли в тактическом рисунке команды сможет исполнять новоиспечённый защитник в команде Жоау Канселу.

«В нашей команде на поле могут случаться какие угодно сочетания ролей и позиций, ну только кроме одновременного использования трёх вратарей. Мы — атакующая команда, а потому можем позволить себе иметь двух крайних защитников, нацеленных на атаку. Канселу может играть на позиции и защитника, и вингера, и даже нападающего. Его естественная позиция — правый защитник, но очень универсален и сможет помочь нам на любом фланге», — заявил Хави на пресс-конференции.

Канселу присоединился к каталонской команде на правах аренды под конец летнего трансферного окна.