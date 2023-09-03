Титов высказался о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов подвёл итоги матча красно-белых в 7-м туре Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», в котором «быки» обыграли столичную команду со счётом 2:0.
«Результат, увы, закономерен. Зачем что-то выдумать и что-то натягивать хотя бы на ничью. Счет на табло. «Краснодар» оказался объективно сильнее. Можно поздравить город Краснодар с тем, что за последние несколько лет на стадионе был аншлаг. Это здорово. Ну и команда Ивича не подвела своих болельщиков», – приводит слова Титова «Спорт-экспресс».
Напомним, «Спартак» не может победить в РПЛ на протяжении четырёх матчей кряду. Команда уступила екатеринбургскому «Уралу» (2:3), санкт-петербургскому «Зениту» (1:3) и «Краснодару» (0:2), при этом сыграв вничью с грозненским «Ахматом» (0:0).
«Краснодар» после семи проведённых туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 17 набранными очками, «Спартак» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице.
- 3 сентября 2023
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