Юрий Сёмин: ЦСКА и «Зенит» всегда ставят задачу стать чемпионами — интрига в матче есть

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал об интриге в матче 7-го тура между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».

«Конечно, в этом матче есть интрига. Эти два клуба всегда ставят задачу стать чемпионами. Болельщики ЦСКА и «Зенита» всегда с большим вниманием относятся к этой игре. Этот матч важен для каждого игрока. Это настоящее противостояние, которое идёт уже на протяжении долгих лет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 3 сентября, ЦСКА на «ВЭБ Арене» примет «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после шести сыгранных матчей, а армейцы расположились на шестой строчке.