Сергей Семак прокомментировал ничью «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с ЦСКА.

«Соперник ждал нашей ошибки, они её дождались. В дальнейшем играли неплохо, в первом тайме моменты создавали, должны были забивать. Здорово сыграл Акинфеев. Что касается результатов и концовки, думаю, что хотелось увезти победу. Но не самый плохой результат, что смогли свести к ничейному результату матч, если учесть выездную игру с нашим прямым конкурентом. Передохнём и будем готовиться к следующим матчам. Надеюсь, что все будут в строю, особенно защитники. Ребята сыграли неплохой матч, были невынужденные ошибки, не хватало хладнокровия, но матч хороший», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Финальный свисток зафиксировал итоговый счёт 1:1.