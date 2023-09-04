«Он играет в России». Директор «Аякса» раскрыл причину срыва трансфера Сперцяна

Технический директор «Аякса» Свен Мислинтат объяснил, почему амстердамский клуб не подписал полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По словам функционера, дело не в футбольных навыках Сперцяна, а в том, что он играет в России.
«Дело не в его способностях, а в том, что он играет в России. Он мог бы стать в „Аяксе“ кем-то вроде Кевина Де Брёйне в „Манчестер Сити“. Это особенный игрок, таких, как он, не найти за такие деньги», — приводит слова Мислинтата De Telegraaf.
Ранее появилась информация, что летом Сперцяном интересовались клубы немецкой Бундеслиги, часть из которых продолжают сохранять заинтересованность в трансфере армянского футболиста до сих пор.
23-летний Сперцян сыграл за «Краснодар» семь матчей в нынешнем сезоне, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
- 4 сентября 2023
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