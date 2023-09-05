Валерий Карпин: из «Реала Сосьедад» перед трансфером Захаряна мне никто не звонил
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что с ним никто не связывался из Испании перед переходом хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
«Из «Реала Сосьедад» перед трансфером Захаряна мне никто не звонил. Ни главный тренер, ни спортивный директор», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе из московского «Динамо». Трансфер полузащитника обошёлся испанскому клубу в € 12 млн. Арсен — воспитанник «Динамо», в прошлом сезоне он забил четыре гола и сделал семь результативных передач в матчах Российской Премьер-Лиги.
«Реал Сосьедад» кампанию-2022/2023 завершил на четвёртом месте в турнирной таблице Ла Лиги.
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