Валерий Карпин: из «Реала Сосьедад» перед трансфером Захаряна мне никто не звонил

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что с ним никто не связывался из Испании перед переходом хавбека Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Из «Реала Сосьедад» перед трансфером Захаряна мне никто не звонил. Ни главный тренер, ни спортивный директор», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в августе из московского «Динамо». Трансфер полузащитника обошёлся испанскому клубу в € 12 млн. Арсен — воспитанник «Динамо», в прошлом сезоне он забил четыре гола и сделал семь результативных передач в матчах Российской Премьер-Лиги.

«Реал Сосьедад» кампанию-2022/2023 завершил на четвёртом месте в турнирной таблице Ла Лиги.