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В первом туре читателей больше остальных впечатлила Германия

ЧМ-2022 - Южная Америка
ЧМ-2022 - Южная Америка
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.10.2020—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    10
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В первом туре читателей больше остальных впечатлила Германия
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

По итогам первого тура на чемпионате мира в ЮАР самое яркое впечатление на читателей «Чемпионат.ру» произвели футболисты сборной Германии. Таковы итоги опроса, проведённого на нашем интернет-портале.

Предлагаем вашему вниманию полные итоги голосования «Кто из фаворитов чемпионата мира в ЮАР произвёл на вас самое яркое впечатление в первом туре?»

Германия – 11 020 (53,3%)
Бразилия — 739 (3,6%)
Аргентина – 3 260 (15,8%)
Испания – 1 640 (7,9%)
Голландия — 741 (3,6%)
Италия — 331 (1,6%)
Франция — 292 (1,4%)
Португалия — 109 (0,5%)
Англия — 253 (1,2%)
Никто не понравился – 2 302 (11,1%).

Посмотреть результаты опроса в графическом отображении можно по данной ссылке.

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