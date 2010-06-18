В первом туре читателей больше остальных впечатлила Германия
По итогам первого тура на чемпионате мира в ЮАР самое яркое впечатление на читателей «Чемпионат.ру» произвели футболисты сборной Германии. Таковы итоги опроса, проведённого на нашем интернет-портале.
Предлагаем вашему вниманию полные итоги голосования «Кто из фаворитов чемпионата мира в ЮАР произвёл на вас самое яркое впечатление в первом туре?»
Германия – 11 020 (53,3%)
Бразилия — 739 (3,6%)
Аргентина – 3 260 (15,8%)
Испания – 1 640 (7,9%)
Голландия — 741 (3,6%)
Италия — 331 (1,6%)
Франция — 292 (1,4%)
Португалия — 109 (0,5%)
Англия — 253 (1,2%)
Никто не понравился – 2 302 (11,1%).
Посмотреть результаты опроса в графическом отображении можно по данной ссылке.
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