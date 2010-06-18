В первом туре читателей больше остальных впечатлила Германия

По итогам первого тура на чемпионате мира в ЮАР самое яркое впечатление на читателей «Чемпионат.ру» произвели футболисты сборной Германии. Таковы итоги опроса, проведённого на нашем интернет-портале.

Предлагаем вашему вниманию полные итоги голосования «Кто из фаворитов чемпионата мира в ЮАР произвёл на вас самое яркое впечатление в первом туре?»

Германия – 11 020 (53,3%)

Бразилия — 739 (3,6%)

Аргентина – 3 260 (15,8%)

Испания – 1 640 (7,9%)

Голландия — 741 (3,6%)

Италия — 331 (1,6%)

Франция — 292 (1,4%)

Португалия — 109 (0,5%)

Англия — 253 (1,2%)

Никто не понравился – 2 302 (11,1%).

Посмотреть результаты опроса в графическом отображении можно по данной ссылке.