Шабаров — об игре с Узбекистаном: результат заставит игроков быть злее в ответном матче
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Главный тренер сборной России U21 Иван Шабаров рассказал, что результат игры с Узбекистаном заставит игроков быть злее в ответном матче, который пройдёт 11 сентября. Вчера, 8 сентября, команды сыграли вничью — 3:3.
«Этот результат заставит игроков быть злее в ответном матче. Соперник посмотрел на нас, и мы на него. Если у кого-то было ощущение, что соперник не создаст нам проблем, то теперь все понимают, с кем имеют дело. В экономном режиме ничего не получится, нужно прилагать максимум усилий.
Ждать ли ротацию в следующем матче? Да, мы хотим, чтобы сыграли все футболисты. Поэтому 11 сентября на поле выйдут те ребята, которые сегодня не сыграли, посмотрим и их в деле», — приводит слова Шабарова официальный сайт Российского футбольного союза.
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