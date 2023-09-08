Молодёжка России провела матч-триллер в Узбекистане! Почему так не играет команда Карпина?

Сборная России U21 провела второй матч в 2023 году. В июне команда уступила белорусскому «Торпедо-БелАЗ» со счётом 0:1. А теперь предстояла выездная встреча со сборной Узбекистана U21 в Бухаре.

В стартовом составе России числилось несколько футболистов, выходивших на поле в нынешнем сезоне РПЛ. Главные звёзды: Кирилл Глебов, Михаил Рядно (оба — ЦСКА) и Илья Рожков («Рубин»). В общем, микс достаточно интересных юных игроков.

Проверка на фоне крепкой азиатской команды — хороший повод для дальнейшего анализа. И с первых минут Россия начала дерзко. Команда шла в бесконечные атаки, кружила около штрафной Узбекистана, а у Глебова на стартовом отрезке появилось сразу несколько моментов. Одним из них он воспользовался на 10-й минуте. После отскока и неудачного сейва голкипера хозяев полузащитник ЦСКА добил мяч в пустые ворота. Весёлое и позитивное начало для России.

Узбекистан на старте будто потерялся. Команда редко атаковала и никак не могла надолго завладеть мячом. Россия буквально сминала хозяев. Но всё изменил момент на 21-й минуте. Арбитр Рустам Лутфуллин назначил пенальти за фантомную игру рукой российского защитника после подачи с углового. Повтор ясно показал, что ничего не было, однако матч проходил без VAR, поэтому никто 11-метровый не отменил. К «точке» подошёл Мухаманали Уринбоев — и уверенно реализовал пенальти, пробив паненкой.

И именно гол придал сил Узбекистану. Команда больше не боялась соперника. Россия тоже не отказывалась от атак, но теперь игра стала обоюдоострой. Узбекские игроки создали ещё пару моментов у чужих ворот, но голов мы больше не увидели. Подводя итоги: первый тайм игры молодёжек Узбекистана и России получился куда более зрелищным, нежели матч Египта U23 с российской основной командой.

Узбекистан U21 — Россия U21 — 3:3 Фото: rfs.ru

А второй тайм начался с ещё одного гола России. И снова отличился игрок ЦСКА — Матвей Кисляк. Он получил мяч в центре штрафной и нанёс точный удар в нижний левый угол ворот узбеков.

Смутил ли второй пропущенный гол хозяев? Нет. Узбекистан продолжил атаковать — их нисколько не смущал статус России. Напор азиатской команды в итоге сработал. На 63-й минуте Узбекистан сравнял счёт: после подачи со штрафного мяч метался по штрафной России, а в итоге на отскоке расторопнее всех оказался вышедший на замену Абдугафур Айдаров.

Команда Ивана Шабарова практически сразу пропустила вновь. Узбекский форвард выиграл мяч на подборе, затем хозяева разыграли мини-комбинацию, которую замкнул Нурлан Ибраимов. К 63-й минуте Узбекистан проигрывал со счётом 1:2, а спустя пару минут уже был впереди!

Но разве мог сюжет в таком матче не развернуться ещё раз? Россия штурмовала ворота Узбекистана на протяжении более 15 минут после пропущенного мяча. Наша команда упустила несколько хороших возможностей, но на 81-й минуте гол всё же пришёл. Вышедший на замену полузащитник «Урала» Илья Ишков оказался один в штрафной и спокойно отправил мяч в ворота Самандара Мурадбоева.

Концовка матча осталась за сборной России. У Узбекистана будто закончились силы, а вот россияне пытались вырвать победу. Не получилось. Но команды подарили захватывающий и содержательный матч. Куда более интересный, чем игра основной сборной России в Египте. Почему же команда Карпина не может так играть?

Впереди у российской сборной U21 ещё один спарринг с Узбекистаном. Игру команда показывает симпатичную. Тем интереснее, принесёт ли она победу во второй встрече.