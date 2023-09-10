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Греция разгромила Гибралтар в отборе на Евро-2024

Греция разгромила Гибралтар в отборе на Евро-2024
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Завершился матч 6-го тура группы В отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года между национальными командами Греции и Гибралтара. Встреча прошла на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Манфредасом Лукьянчукасом из Литвы. Греция одержала победу со счётом 5:0.

Счёт был открыт уже на девятой минуте благодаря голу Димитриоса Пелькаса с передачи Димитриса Яннулиса. В середине первого тайма Константинос Мавропанос удвоил преимущество греков. Ассист на счету Пелькаса.

На 70-й минуте Георгиос Масурас забил третий безответный мяч в ворота Гибралтара. На 83-й минуте Мавропанос оформил дубль с передачи Анастасиоса Бакасетаса. В добавленное время Масурас установил окончательный счёт встречи, оформив дубль после ассиста Георгиоса Якумакиса.

На данный момент Греция находится на третьей позиции в турнирной таблице группы В с девятью очками. Гибралтар занимает последнее место, не набрав ни одного очка.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа B. 6-й тур
10 сентября 2023, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
5 : 0
Гибралтар
1:0 Пелькас – 9'     2:0 Мавропанос – 23'     3:0 Масурас – 70'     4:0 Мавропанос – 83'     5:0 Масурас – 90+1'    
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