Александр Зинченко: хотел бы отдать «Льва матча» болельщикам сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко заявил, что отдал бы награду «Лев матча» болельщикам, признавшим его лучшим игроком встречи отбора Евро-2024 против Англии (1:1).

«Я хотел бы отдать эту награду всем болельщикам сборной Украины, потому что они добыли этот результат. С их поддержкой проиграть было невозможно. Я понимаю, что сборная Англии является одной из лучших в мире, но мы вместе с нашими поклонниками обеспечили себе хороший результат встречи.

Мы сделали правильные выводы из первого матча с англичанами. Проанализировали наши хорошие действия и не очень. Мы понимали, что много времени придётся работать в обороне, играть как единое целое, как одна команда. Тогда моменты будут обязательно. Так и вышло.

В эпизоде с забитым мячом команда очень хорошо вышла в атаку. Виктор и Фима классно сыграли на своём фланге, а я просто выполнял свою работу и пытался быть в том месте, где я должен быть.

Что касается поединка с Италией, то, прежде всего, нам нужно восстановиться. Каждый из нас понимает, что ему нужно делать, поэтому я надеюсь, что времени на восстановление к очень важной игре у нас хватит», — приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.