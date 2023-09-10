Александр Зинченко рассказал подробности трансфера в «Арсенал»
Поделиться
Защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как Микель Артета и Габриэл Жезус пришли к нему домой перед трансфером в лондонский клуб.
«Микель пришёл ко мне домой вместе с генеральным директором. У нас был разговор о клубном проекте, структуре, моей позиции на поле и всё остальное.
Мы сидели во дворе, потому что была хорошая погода, и вдруг кто-то позвонил в дверь. Я сказал: «Извините, ребята. Надо открыть, может пришёл курьер или ещё кто-то».
А за ней стоял Габриэл Жезус. И я такой: «Это что, шутка?». Секретный агент пришёл ко мне домой», — приводит слова Зинченко Yardbarker.
Зинченко перешёл в «Арсенал» в июле 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Ранее Зинченко в АПЛ выступал за «Манчестер Сити».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 сентября 2023
-
06:30
-
06:11
-
05:54
-
05:49
-
05:43
-
04:49
-
04:37
-
04:16
-
02:59
-
00:55
-
00:52
-
00:41
-
00:37
-
00:36
-
00:27
-
00:15
-
00:09
-
00:03
- 9 сентября 2023
-
23:55
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:37
-
23:33
-
23:26
-
23:22
-
23:15
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:52
-
22:44
-
22:41
-
22:25
-
22:22
Партнерский контент