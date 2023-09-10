Александр Зинченко рассказал подробности трансфера в «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, как Микель Артета и Габриэл Жезус пришли к нему домой перед трансфером в лондонский клуб.

«Микель пришёл ко мне домой вместе с генеральным директором. У нас был разговор о клубном проекте, структуре, моей позиции на поле и всё остальное.

Мы сидели во дворе, потому что была хорошая погода, и вдруг кто-то позвонил в дверь. Я сказал: «Извините, ребята. Надо открыть, может пришёл курьер или ещё кто-то».

А за ней стоял Габриэл Жезус. И я такой: «Это что, шутка?». Секретный агент пришёл ко мне домой», — приводит слова Зинченко Yardbarker.

Зинченко перешёл в «Арсенал» в июле 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Ранее Зинченко в АПЛ выступал за «Манчестер Сити».