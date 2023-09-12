Италия — Украина: стартовые составы команд на матч отбора Евро-2024

В матче 6-го тура группы C отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года встретятся сборные Италии и Украины. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Начало игры — в 21:45 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.
Составы команд:
Сборная Италии: Доннарумма, Ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко, Локателли, Фраттези, Барелла, Дзаньоло, Цакканьи, Распадори.
Сборная Украины: Бущан, Конопля, Кривцов, Забарный, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Ярмоленко, Довбик.
Последний раз сегодняшние соперники встречались в товарищеском матче в 2018 году. Тогда команды сыграли вничью — 1:1. В составе итальянцев голом отметился Федерико Бернандески, за Украину забил Руслан Малиновский.
Группу C возглавляет сборная Англии. Команда набрала 13 очков после пяти матчей. Италия занимает третье место, заработав четыре очка после трёх игр. Украина (7) находится на второй строчке, сыграв четыре матча.
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