Фёдор Чалов высказался о ничьей сборной России в игре с Катаром

Нападающий сборной России Фёдор Чалов высказался о ничьей сборной России в товарищеской игре с Катаром (1:1).
«Мы готовились к этой игре десять дней. Конечно же, нужно привыкать к своим партнёрам. Ничего страшного не случилось. К следующим играм сборной мы подойдём ещё более сильными.
Надо разбирать игру. Не всё так однозначно. Они в какой-то момент перехватили инициативу — может, привыкли к нам и начали находить зоны. Забей в первом тайме, игра сложилась бы по-другому. Катар — хорошая команда. Хороший спарринг. Сделаем выводы и идём дальше», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. Несколькими днями ранее Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первая игра завершилась со счётом 1:1, во второй оказались сильнее египтяне — 2:1.
- 12 сентября 2023
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