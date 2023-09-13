Жоау Феликс — о первых днях в «Барселоне»: чувствую себя крайне комфортно

Нападающий «Барселоны» и сборной Португалии Жоау Феликс поделился впечатлениями от первых дней, проведённых в каталонском клубе.
«Я чувствую себя уверенно. Также хорошо ощущаю себя физически, несмотря на то что в последнее время у меня было не так много игрового времени. Я готов начать в «Барселоне» всё с чистого листа. Хочу работать и помогать команде. Коллектив принял меня очень дружелюбно. Это молодая команда, поэтому я чувствую себя крайне комфортно здесь. С нетерпением жду возможности сыграть за «Барселону» перед нашими болельщиками. Я шокирован тем, как хорошо они меня приняли», – приводит слова Феликса Sport.es.
Напомним, минувшим летом 23-летний футболист перешёл в «Барселону» из «Атлетико» на правах аренды без права выкупа.
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