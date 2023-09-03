Феликс ради перехода в «Барселону» пошёл на двукратное снижение зарплаты

Нападающий сборной Португалии Жоау Феликс, который недавно перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» на правах аренды, пошёл на значительное понижение зарплаты ради перехода в каталонский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, до 29 августа «Барселона» считала переход португальца невозможным – клуб не мог вписаться в требования финансового фэйр-плей с учетом его зарплаты. К тому же требования «Атлетико» были аналогичны тем, что предъявлялись к «Челси» в прошлом сезоне: клуб, в который переходит Жоау, должен взять на себя выплату части амортизации суммы его трансфера в мадридский клуб, а также зарплату за нынешний сезон. В случае с Феликсом сумма составляет около € 18 млн в год (футболист перешёл за € 127 млн и подписал контракт сроком на 7 лет. – Прим. «Чемпионата»), его зарплата оценивается в € 14 млн за сезон. «Барселона» не могла себе позволить платить столько.

В таких условиях футболист пошел на риск и публично заявил о желании перейти в «Барселону». Это закрыло двери для перехода в другие клубы, а также исключило возможность продолжения выступлений за «Атлетико». Мадридцам пришлось адаптироваться к экономической ситуации «Барсы».

Феликс снизил зарплату в два раза, чтобы у «Барсы» была возможность подписать его. Кроме того, он принял условия «Атлетико» и продлил контракт на два года, теперь он рассчитан до 2029 года. За счет этого снизилась амортизация его трансфера.

Также в материале отмечается, что «Барселона» не заплатит за аренду Феликса. От каталонского клуба игрок получит 50% от суммы, которую мог бы заработать, оставшись в «Атлетико» на прежних условиях.

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