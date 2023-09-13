«Барселона» близка к продлению контрактов с Ламином Ямалом и Алексом Бальде

Руководство «Барселоны» ведёт активную работу над тем, чтобы молодые футболисты сине-гранатовых Ламин Ямал и Алекс Бальде продлили контракты с клубом в ближайшее время. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на слова Деку в своём «твиттере».
Сообщается, что переговоры с 16-летним полузащитником и 20-летним защитником движутся по плану и стороны близки к подписанию новых трудовых соглашений.
Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямал принял участие в четырёх матчах сине-гранатовых, в которых отметился одной результативной передачей. В свою очередь, Бальде сыграл в трёх матчах Ла Лиги, но не отметился в них голевыми действиями.
После четырёх туров «Барселона» набрала 10 очков и на текущий момент находится на третьей строчке турнирной таблицы.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 13 сентября 2023
-
15:18
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:50
-
14:46
-
14:40
-
14:39
-
14:25
-
14:20
-
14:20
-
14:20
-
14:10
-
14:01
-
14:01
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:49
-
13:40
-
13:38
-
13:28
-
13:24
-
13:20
-
13:14
-
13:07
-
13:07
-
13:00
-
12:58
-
12:47
-
12:38
-
12:35
-
12:32