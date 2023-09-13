«Барселона» близка к продлению контрактов с Ламином Ямалом и Алексом Бальде

Руководство «Барселоны» ведёт активную работу над тем, чтобы молодые футболисты сине-гранатовых Ламин Ямал и Алекс Бальде продлили контракты с клубом в ближайшее время. Об этом информирует журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на слова Деку в своём «твиттере».

Сообщается, что переговоры с 16-летним полузащитником и 20-летним защитником движутся по плану и стороны близки к подписанию новых трудовых соглашений.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямал принял участие в четырёх матчах сине-гранатовых, в которых отметился одной результативной передачей. В свою очередь, Бальде сыграл в трёх матчах Ла Лиги, но не отметился в них голевыми действиями.

После четырёх туров «Барселона» набрала 10 очков и на текущий момент находится на третьей строчке турнирной таблицы.

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