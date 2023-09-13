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Деку — об амбициях «Барселоны»: нет задачи обязательно выиграть Лигу чемпионов

Деку — об амбициях «Барселоны»: нет задачи обязательно выиграть Лигу чемпионов
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Новый спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о том, какие цели ставит перед собой клуб в Лиге чемпионов.

«Хави понимает, какое давление на него оказывается. Нет задачи обязательно выиграть Лигу чемпионов, но есть задача быть конкурентоспособными в этом турнире. Мы должны предоставить команде ресурсы для того, чтобы она могла соревноваться с другими командами. Мы всегда будем хотеть играть в Лиге чемпионов и побеждать в ней. В контракте Хави нет пункта о том, что он обязательно должен выиграть этот трофей», — приводит слова Деку Mundo Depotrivo.

Напомним, в последних двух розыгрышах Лиги чемпионов «Барселона» не выходила из группы. До этого, в сезоне-2020/2021, сине-гранатовые вылетели в 1/8 финала турнира.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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