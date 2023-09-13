Деку — о Месси: все мы хотели, чтобы Лео вернулся, но это было невозможно по ряду причин

Новый спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о своём отношении к нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.
«Лео — мой друг. Я очень люблю его. Сейчас я меньше общаюсь с ним, потому что он далеко. Мы все хотели, чтобы Лео вернулся, но это было невозможно по ряду причин, о которых мы все уже знаем. Он лучший футболист в истории клуба. Я вижу, что он счастлив и получает удовольствие в «Интер Майами». Как болельщик «Барселоны» и фанат Лео я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.
Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. На текущий момент аргентинский нападающий принял участие в трёх матчах МЛС, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
- 13 сентября 2023
-
15:18
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:50
-
14:46
-
14:40
-
14:39
-
14:25
-
14:20
-
14:20
-
14:20
-
14:10
-
14:01
-
14:01
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:49
-
13:40
-
13:38
-
13:28
-
13:24
-
13:20
-
13:14
-
13:07
-
13:07
-
13:00
-
12:58
-
12:47
-
12:38
-
12:35
-
12:32