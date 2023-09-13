Деку — о Месси: все мы хотели, чтобы Лео вернулся, но это было невозможно по ряду причин

Новый спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о своём отношении к нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Лео — мой друг. Я очень люблю его. Сейчас я меньше общаюсь с ним, потому что он далеко. Мы все хотели, чтобы Лео вернулся, но это было невозможно по ряду причин, о которых мы все уже знаем. Он лучший футболист в истории клуба. Я вижу, что он счастлив и получает удовольствие в «Интер Майами». Как болельщик «Барселоны» и фанат Лео я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. На текущий момент аргентинский нападающий принял участие в трёх матчах МЛС, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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