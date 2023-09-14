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«Барселона» намерена подписать полузащитника «Антверпена» Вермерена

«Барселона» намерена подписать полузащитника «Антверпена» Вермерена
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Хавбек «Антверпена» Артур Вермерен в следующее трансферное окно может перейти в «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, скауты «Барселоны» систематически изучают видеозаписи с игрой 18-летнего полузащитника. Представители каталонцев уже трижды посещали матчи «Антверпена». Бельгийский клуб оценивает своего игрока примерно в € 15–20 млн.

Отмечается, что за бельгийским хавбеком также следят такие команды, как «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Аякс» и «Брайтон».

В прошлом сезоне Вермерен провёл за «Антверпен» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

Ранее сообщалось о желании «Барселоны» приобрести вингера «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямса.

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