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«Барселона» заинтересована в вингере «Атлетика» Нико Уильямсе

«Барселона» заинтересована в вингере «Атлетика» Нико Уильямсе
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Вингер «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, боссы каталонского клуба уже вышли на связь с представителями 21-летнего футболиста.

Отмечается, что главный тренер сине-гранатовых Хави является поклонником таланта молодого испанца. «Барселона» намерена подписать игрока на правах свободного агента следующим летом.

Уильямс забивает в ворота «Альмерии» в матче 30-го тура Ла Лиги-2022/2023:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В прошлом сезоне Уильямс провёл за «Атлетик» 43 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Барселоны» подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда через два года.

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