Левандовски — о возможном завершении карьеры: у меня ещё есть два-три года

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски поделился планами на оставшуюся часть своей карьеры.

«У меня ещё два года по контракту с «Барсой» плюс опция продления на сезон. Переход в клуб из Саудовской Аравии? Сейчас даже не думаю об этом. Я очень счастлив в Барселоне со своей семьёй — это касается и команды, и города.

Скорее всего, это мои последние годы в футболе. У меня в запасе есть ещё два-три года. Не поймите неправильно, я всегда хочу быть успешным и забивать голы, но я уже не такой цепкий, как ранее», — приводит слова Левандовского AS.

Польский форвард забивает в ворота «Осасуны» в матче 4-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В текущем сезоне Левандовски провёл за «Барселону» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года.