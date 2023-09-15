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Футболистам системы «Реала» грозит до пяти лет тюрьмы за распространение секс-видео

Футболистам системы «Реала» грозит до пяти лет тюрьмы за распространение секс-видео
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Футболистам молодёжной команды мадридского «Реала» грозит до пяти лет тюрьмы из-за распространения интимного видео с несовершеннолетней, сообщает AS.

По данным источника, чтобы определить соответствующее наказание, необходимо принять во внимание возраст жертвы, было ли согласие на запись, было ли распространение произведено с его или её разрешения или нет, а также конкретное содержание записей, изображений и других аспектов.

Если потерпевшая не дала согласия на запись видео, статья 197.1 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от одного до четырёх лет и штраф. Приговор будет ужесточен, согласно статье 197.3, на срок от двух до пяти лет лишения свободы, если помимо записи видео было распространено. В обоих случаях наказание будет ужесточено, если потерпевшая является несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что трёх игроков молодёжной команды «Реала» уже задержали.

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