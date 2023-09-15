Родриго Де Пауль получил травму бедра в сборной Аргентины

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Пауль травмировал мышцы бедра в расположении сборной Аргентины, сообщает пресс-служба испанского клуба.

В опубликованном на официальном сайте «Атлетико» Мадрид сообщении указано, что футболист ощутил дискомфорт в мышцах во время игры отборочного раунда чемпионата мира — 2026 с Боливией (3:0). В настоящий момент 29-летний Де Пауль проходит сеансы физиотерапии и выполняет упражнения в рамках реабилитационной программы в тренажёрном зале. О сроках возвращения Родриго в строй информации нет.

Отметим, что летом на Родриго Де Пауля претендовал «Аль-Ахли». Сообщалось, что саудовцы готовы отдать € 32 млн за аргентинского полузащитника. Де Пауль выступает за «Атлетико» с 2021 года. За свою карьеру футболист также успел поиграть за итальянский «Удинезе», испанскую «Валенсию» и аргентинский «Расинг». В составе сборной Аргентины Родриго стал чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и победителем Финалиссимы.