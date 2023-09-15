Левандовски высказался о болельщиках «Барселоны»

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высоко оценил поддержку болельщиков сине-гранатовых. Футболист признался, что поддержка фанатов клуба помогает ему выкладываться на максимум на поле.

«Я должен сказать, что болельщики всегда мне очень помогали, я за это очень благодарен им. Это очень много значит для меня, и я надеюсь, что они продолжат меня поддерживать, потому что это помогает отдавать все силы на поле», — сказал Роберт Левандовски на презентации документального сериала про «Барселону», его слова приводит Mundo Deportivo.

Гол Роберта Левандовского за «Барселону» мощным ударом с лёта. Видеоролик:

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