Левандовски высказался о болельщиках «Барселоны»
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Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски высоко оценил поддержку болельщиков сине-гранатовых. Футболист признался, что поддержка фанатов клуба помогает ему выкладываться на максимум на поле.
«Я должен сказать, что болельщики всегда мне очень помогали, я за это очень благодарен им. Это очень много значит для меня, и я надеюсь, что они продолжат меня поддерживать, потому что это помогает отдавать все силы на поле», — сказал Роберт Левандовски на презентации документального сериала про «Барселону», его слова приводит Mundo Deportivo.
Гол Роберта Левандовского за «Барселону» мощным ударом с лёта. Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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