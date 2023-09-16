Владимир Федотов: в первом тайме с «Крыльями» ЦСКА не было на поле

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал исход матча с «Крыльями Советов».

«В первом тайме нас не было на футбольном поле. Нам не хватало спортивной злости, мы её забыли в раздевалке. Это вопросы к нам, позабыли этот саквояж в раздевалке. Нам катастрофически не хватало игровой концентрации. В перерыве сделали корректировки, команда вышла доказывать, что у нас есть дух», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.

По итогам этого матча ЦСКА поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. «Крылья» теперь располагаются на втором месте с 15 очками.